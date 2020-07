Opmerkelijk: Sassuolo scoort vier keer bij Napoli, VAR keurt alles af

Hij had succes met een schuiver in de verre hoek. In deze eeuw deed alleen Alessandro Costacurta langer over zijn eerste competitietreffer op het hoogste niveau. Hij trof pas doel in zijn 197e duel in de Serie A.

De Braziliaanse invaller Allan besliste het duel met een treffer in de extra tijd. Sassuolo speelde in Napels een ongelukkige wedstrijd. De bezoekers kwamen vier keer tot scoren, maar in alle gevallen werd de treffer terecht afgekeurd, met hulp van de videoarbiter.

Bekerwinnaar Napoli bleef zevende op de ranglijst, Sassuolo staat achtste.

