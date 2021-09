’Turkse oud-prof Sezer Öztürk schiet persoon dood bij verkeersruzie’

Op zondag 19 september reden Öztürk en een vriend door Çekmeköy, een buitenwijk van Istanboel, zo gaat het verhaal. Het slachtoffer was met zijn vader, oudere broer en enkele vrienden aan het barbecueën langs de weg.

Toen Öztürk wilde passeren, draaide het uit op een ruzie. De voetballer, die achter het stuur van zijn auto bleef zitten, haalde daarop een wapen tevoorschijn. Op bewakingsbeelden zijn de schoten te horen en is te zien hoe mensen proberen te vluchten.

Het is onduidelijk of Öztürk al is opgepakt, zoals her en der wordt gemeld. Volgens andere berichten wordt hij momenteel gezocht.

Öztürk is geboren in Duitsland en voetbalde in eigen land voor Bayer Leverkusen en 1. FC Nürnberg. Op huurbasis speelde hij tussendoor een seizoen voor het Belgische Germinal Beerschot. Vervolgens verdedigde hij in Turkije de clubkleuren van Manisaspor, Eskisehirspor, Fenerbahçe SK, Besiktas, Basaksehir en Eskisehirspor. Bij Fenerbahçe was Dirk Kuyt een van zijn teamgenoten.

In 2010 werd Öztürk door toenmalig bondscoach Guus Hiddink opgeroepen voor het Turkse nationale elftal. Speelminuten maakte hij echter niet. In 2015 stopte de middenvelder met voetballen.