FC Utrecht hard onderuit bij swingend AZ

In de clash tussen de twee Griekse spitsen, was het die van AZ die als eerste toesloeg. Al na zes minuten kon Vangelis Pavlidis eenvoudig binnenschuiven nadat Albert Gudmundsson, de bal goed breed legde na een schitterende diepe pass van Jordy Clasie. Waar de openingsgoal zeer fraai was, kreeg AZ de 2-0 cadeau na net iets meer dan tien minuten spelen. Het schot van Jesper Karlsson leek een eenvoudige prooi voor Maarten Paes, maar de doelman - die voor de interlandbreak tegen Ajax nog de grote held was - liet de bal door zijn handen glippen. Het werd nog erger voor de bezoekers, toen amper een minuut later Mimoun Mahi geblesseerd het veld moest verlaten.

Hoewel FC Utrecht bij momenten aardig meevoetbalde, kwam het voor rust nimmer in scoringspositie. AZ daarentegen was nog een paar keer dreigend via Pavlidis, die meermaals net niet goed uitkwam bij lage voorzetten. Uiteindelijk viel voor rust nog de derde treffer. Karlsson ging nadat zijn eerste schot geblokt werd goed door en gaf voor, waarna Dani de Wit raak knikte.

Uitblinker Jesper Karlsson viert zijn goal met Owen Wijndal. Ⓒ ProShots

Het was even wennen voor de Utrechters om drie goals te incasseren voor in een helft. De ploeg van René Hake kreeg tot dusver slechts vijf tegentreffers, alleen Ajax moest minder vaak de bal uit het eigen net halen.

Na rust begon Utrecht een stuk beter en kreeg het ook eindelijk de eerste kans van de wedstrijd. Anastasios Douvikas werd op het juiste moment weggestoken, maar Peter Vindahl Jensen verkleinde zijn doel goed en keerde zo de inzet. Enkele minuten later was het aan de overkant wel raak. Mark van der Maarel liet zich zo voorbij lopen door de uitblinkende Karlsson, die wederom De Wit vond. De middenvelder schoot in de korte hoek zijn tweede doelpunt van de middag binnen.

Even later had De Wit zelfs zijn hattrick kunnen maken, maar hij kwam net niet goed uit bij het koppen na een voorzet van Owen Wijndal. Ook Karlsson kreeg een grote kans op de 5-0 na een prachtig hakje van Gudmundsson, maar dit keer had Paes wel een gepast antwoord op de inzet van de IJslander. Toch kwam de vijfde treffer er in de slotfase alsnog via zijn landgenoot. Na een overtreding van Willem Janssen schoof Gudmundsson de bal rustig binnen vanaf elf meter. Daardoor werd het aantal tegendoelpunten in de competitie van FC Utrecht dit seizoen in een wedstrijd verdubbeld.

In de slotminuut werd de eer voor FC Utrecht nog wel gered door Quinten Timber. De middenvelder wandelde zo door de AZ-verdediging heen en schoot de bal in de verre hoek.