Spanning direct naar kookpunt voor ’Die Mannschaft’ Gaat Duitsland het na de valse start toch nog flikken of is groepsfase opnieuw eindstation?

De spelers van Duitsland verlaten zwaar teleurgesteld het veld na de nederlaag tegen Japan. Ⓒ ANP/HH

DOHA - Na Brazilië (vijf keer) is er geen land dat vaker beslag legde op de wereldtitel als Duitsland (vier keer). Maar na het echec als titelhouder op het vorige WK, dreigt door de valse start tegen Japan opnieuw uitschakeling in de groepsfase voor Die Mannschaft. Als Japan geen fout maakt tegen Costa Rica is een zege op Spanje voor de Duitsers zondag noodzaak om terug in de race te komen voor de knock-outfase, maar de ploeg van bondscoach Luis Enrique zit er wel lekker in na de 7-0 zege bij de WK-aftrap tegen Costa Rica.