Nederlandse basketballers spelen tijdelijk in Duitsland

De internationals van Oranje zijn voor een paar weken vastgelegd door de Duitse club BC Göttingen van hoofdtrainer Johan Roijakkers. Het is de bedoeling dat tien clubs uit de Bundesliga in juni op een centraal eindtoernooi in de Audi Dome van München om het kampioenschap gaan strijden. Daar valt uiterlijk maandag een definitief besluit over.

Williams (28) speelde dit seizoen voor Donar uit Groningen, Kok (26) bij Kangoeroes Basket Mechelen uit België. Zowel de Nederlandse als de Belgische competitie is vanwege de coronacrisis voortijdig beëindigd. De clubs uit de Dutch Basketball League hebben afgesproken dat ze pas aan de nieuwe competitie gaan beginnen als er toeschouwers welkom zijn. Ze hopen in het laatste kwartaal van dit jaar te kunnen starten.

Williams kwam tussen 2016 en 2018 al uit voor Göttingen, Kok trainde eerder al een aantal weken mee. Ze sluiten na de zomer weer aan bij respectievelijk Donar en Kangoeroes Mechelen.