Shanice van de Sanden na trieste gebeurtenis terug bij Oranje

„Ik wil altijd spelen, wat voor wedstrijd het ook is”, zei Spitse kort voor vertrek. „Ik heb ooit één keer een interland gemist, heel lang geleden uit tegen Zweden, omdat ik toen nog wat last had van een enkelblessure. Ja, en vorige maand die wedstrijd in Rusland vanwege de quarantaine-regels. Toen kreeg ik geen vrijstelling van mijn club. Iemand anders bepaalde voor mij dat ik niet kon spelen, dat was wel lastig. Maar als ik erbij ben, dan wil ik spelen.”

Mede dankzij die instelling én het feit dat ze al jarenlang onomstreden is in Oranje, staat de teller van Spitse op 179 interlands. Ook bij haar Noorse club Valerenga mist de 30-jarige Friezin vrijwel nooit een wedstrijd. „Ik zorg goed voor mijn lichaam. Ik let op mijn voeding, ik kijk goed wanneer ik rust nodig heb. Fitheid heb je vooral zelf in de hand. Ik zal nooit een dribbelaar worden, maar ik kijk wel steeds wat ik kan doen om nog een paar procentjes beter te worden. Ik ga net zo lang door tot ik het niet meer leuk vind en de motivatie weg is. Maar die is op dit moment nog steeds 100 procent. Dat fanatisme zit in me. Of het nou om voetballen gaat of een spelletje kaarten, ik wil altijd winnen.”

Sherida Spitse, aanvoerdster van de Oranje Leeuwinnen. Ⓒ ANP/HH

De voetbalsters verzekerden zich vrijdag met een klinkende zege op Estland (7-0) van deelname aan het EK van 2022 in Engeland. Volgend jaar wacht eerst nog het debuut op de Olympische Spelen van Tokio. De ’Leeuwinnen’, de regerend kampioenen van Europa, sluiten de EK-kwalificatie af met twee duels met Kosovo. „We hebben afgesproken dat we alle wedstrijden in de poule willen winnen. Nou, nog twee te gaan.”

Voor Spitse lonkt ook een persoonlijk prijsje. Ze maakte in de kwalificatie al tien doelpunten en voert daarmee samen met de Noorse Caroline Graham Hansen de topscorerslijst aan. „Nu we dat EK-ticket binnen hebben, wordt het op zich ook wel een doel om topscorer te worden”, aldus Spitse, die vooral scoort uit strafschoppen en vrije trappen. „Of ik dat dan word of Vivianne Miedema, dat maakt me niet zoveel uit. Het zou leuk voor het team zijn als we ook de topscorer van de EK-kwalificatie in ons midden hebben.” Miedema, de topschutter aller tijden van Oranje, staat op acht goals in de EK-kwalificatie.

Van de Sanden mee naar Kosovo

Shanice van de Sanden keert voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo terug in de selectie van de Nederlandse voetbalsters. De vleugelspits van VfL Wolfsburg ontbrak vrijdag tegen Estland vanwege trieste familieomstandigheden.

Van de Sanden sloot zondag weer aan bij de selectie en vliegt maandag mee naar Pristina. Op keepster Sari van Veenendaal na, die vanwege een heupblessure al ontbrak tegen Estland en inmiddels terug is gegaan naar haar club PSV, beschikt Wiegman over een volledig fitte selectie.

„We zijn al geplaatst, maar iedereen heeft heel veel zin om te voetballen. We willen heel graag weer winnen”, zei de bondscoach, die op haar 51e verjaardag werd toegezongen door haar speelsters. „Ik ga op enkele posities wijzigingen doorvoeren, maar zeker niet het hele team omgooien. We willen met dezelfde energie op het veld staan als tegen Estland en steeds maar weer op zoek blijven gaan naar het volgende doelpunt. Dan hebben wij een leuke wedstrijd en de mensen die thuis op de tv kijken een leuke avond.”