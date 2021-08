Cristiano Ronaldo: ’Mijn verhaal bij Real Madrid is geschreven’

Cristiano Ronaldo Ⓒ HH/ANP

Real Madrid is definitief een gesloten hoofdstuk voor Cristiano Ronaldo. „Mijn verhaal bij Real Madrid is geschreven. In woorden en cijfers, in trofeeën en titels, in records en in krantenkoppen.”, schrijft de spits van Juventus op Instagram.