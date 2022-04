Kökcü: ‘Sfeer nog heftiger dan in Turkije’

Kökcü drijft op de passie van zijn eigen aanhang en hunkert naar plaatsing voor de finale. Als hem wordt gevraagd of dit de belangrijkste partij in zijn nog prille carrière wordt, zegt hij dat de play-offs met Turkije tegen Portugal voor het WK in Qatar ook een hoogtepunt vormden. ,,Maar dat liep niet goed af en ik hoop dat het nu beter gaat.’’

Hij heeft met een schuin oog de verrichtingen van Marseille gevolgd maar geeft eerlijk toe dat hij voor zijn plezier liever naar PSG kijkt en de Franse competitie minder aantrekkelijk vindt dan de Engelse Premier League. ,,Maar via Cengiz Ünder, mijn ploeggenoot bij Turkije die bij Marseille speelt, weet ik toch wel aardig hoe het er aan toe gaat bij Marseille.’’

Kökcü voelt zich helemaal thuis in het systeem dat Feyenoord nu al negen maanden hanteert en denkt dat Feyenoord daarmee ook de meeste kans heeft tegen Marseille. ,,We zijn echt gegroeid als ploeg met ons spel. In de Eredivisie hebben we in een aantal grote wedstrijden niet gedaan wat we horen te doen. Als we dat wel hadden gedaan, zouden we om de titel hebben meegedaan.’’

De jonge, bij Feyenoord opgeleide middenvelder zegt onder Slot een paar flinke stappen te hebben kunnen zetten. ,,Toen de trainer naar Feyenoord kwam had ik al van een vriend, die bij AZ speelt, gehoord wat voor soort coach hij is. Dus keek ik er wel naar uit om met hem te gaan werken. Hij heeft een grote invloed op me en heeft mij geholpen om mijzelf te ontwikkelen. Hij zegt voortdurend dat ik met vertrouwen moet spelen, ook na een mindere wedstrijd. Ik vind hem echt een heel goede trainer en de speelstijl past nu helemaal bij ons. Ik hoopte vooraf dat het zou werken, maar had nooit gedacht dat het zo ontzettend goed zou werken bij ons team.’’

Voor Kökcü was het Europese podium vorig jaar zomer nog een ongewis avontuur. ,,Het is een ongelooflijk lange weg geweest. In het begin was het ook allemaal niet zo goed, denk aan de wedstrijden tegen Drita uit Kosovo. Toen was ik zelf ook nog niet goed. Maar we hebben grote vooruitgang geboekt en als ik zie waar we nu staan dan is ook de halve finale niet meer genoeg. Je wil altijd meer. We willen naar de finale.’’

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Linssen, Kökcü; Nelson, Dessers, Sinisterra.