Van Hooijdonk keert terug bij NAC: toezichthouder technische zaken

Zo gauw er bij NAC een nieuwe technisch directeur is aangesteld, wordt de portefeuille van Van Hooijdonk „het technisch beleid van de club.” De raad van commissarissen staat onder leiding van voorzitter Henk van Koeveringe, voormalig eigenaar van recreatiebedrijf Roompot. Ook financieel deskundige Edwin Heeren, voormalig accountant van NAC, is toezichthouder. Een nog te benoemen vierde lid, dat zich zal bezighouden met het verder uitbouwen van de maatschappelijke functie van NAC, completeert de raad.

De nieuwe rvc is benoemd door de Stichting Administratie Kantoor NAC (STAK), die de aandelen van de club beheert. Die kreeg het overhandigd van het investeerderscollectief NAC=Breda, een verzameling fans die er mede voor zorgden dat de City Football Group de club niet in handen kreeg. De STAK geeft goedkeuring aan het strategisch plan en de begroting van de club. Dat plan wordt op korte termijn vastgesteld en wordt door de club, die momenteel elfde staat in de eerste divisie „het fundament voor de toekomst van NAC” genoemd. Tevens wordt gestart met de werving van een algemeen en een technisch directeur.

Toon Gerbrands blijft als adviseur aan de club verbonden. Hij wordt gezien als de man die NAC verder kan professionaliseren en heeft, zolang er geen directie is, een ondersteunende rol. „NAC is een van de laatste plekken in de regionale samenleving waar alle lagen van de bevolking samenkomen”, aldus STAK-voorzitter Cees Meeuwis. „Juist daarom is het zo mooi dat dit instituut door de NAC=Breda investeerders voor ons allen is behouden.”