Peter Sagan trekt voor 126e(!) keer groene trui aan

Al had de drievoudige ex-wereldkampioen het niet in de gaten dat hij aan een vijfde plaats in de sprint van Sisteron en een gewonnen tussenspurt achter de drie leiders voldoende had om Alexander Kristoff met twee punten voorbij te steken.

Hij zat al bij de ploegleiderswagen toen de bodyguards van de Tour kwamen zeggen dat hij het protocol ophield. „Ik ben heel blij met dit groen dat ik nu wil houden tot Parijs. Zo simpel is dat.”

Sagan, zevenvoudig winnaar van het puntenklassement in de Tour, gaf toe dat hij zich liet voorbijsteken als een nieuweling door Caleb Ewan. „Ik zat te vroeg vooraan in een door de zware tegenwind moeilijke sprint. De laatste drie kilometer werd ik handig voorin gehouden door Daniel Oss, maar overal werd er geduwd en kwamen er golven in het peloton. Ze gingen me links en rechts voorbij”, zei Sagan.

Bron: Het Nieuwsblad