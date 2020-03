Sport Kort: Wereldbekerfinale skiën in Italië afgelast door coronavirus

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Skiën: Wereldbekerfinale skiën in Italië afgelast

18.45 uur: De wereldbekerfinale skiën die binnenkort in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo zou worden gehouden, gaat niet door. De nationale bond van het land heeft laten weten dat de beslissing in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus is genomen.

De wedstrijd in Cortina d’Ampezzo zou de afsluiting van het seizoen zijn. Nu is de laatste wedstrijd in het alpine seizoen die van Kranjska Gora, die op 14 en 15 maart wordt gehouden. Hierdoor zijn er inmiddels ook meteen meerdere beslissingen gevallen; de Zwitserse Corinne Suter wint de wereldbeker op de afdaling en de Super G, landgenoot Beat Feuz kan deze in de afdaling niet meer ontgaan.

De Italiaanse sportwereld ligt in brede zin grotendeels stil. Eerder in de week liet de regering weten dat bij grote evenementen tot 3 april geen toeschouwers mogen worden toegelaten.

Sifan Hassan Ⓒ Hollandse Hoogte

Atletiek: Atletiekfederatie verplaatst WK halve marathon naar oktober

16.33 uur: Het WK halve marathon in het Poolse Gdynia gaat eind maart niet door. Atletiekfederatie World Athletics besloot het evenement vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus te verplaatsen naar oktober. De Nederlandse Sifan Hassan zou haar seizoen beginnen bij het WK halve marathon.

Eind januari besloot World Athletics al de wereldkampioenschappen indoor in Nanjing in China met een jaar uit te stellen.

Golf: Joost Luiten loopt ook sterke tweede ronde in Doha

14.49 uur: Joost Luiten heeft ook een sterke tweede ronde gelopen op de Qatar Masters in Doha. De 34-jarige Luiten noteerde een score van 68 slagen, drie onder het baangemiddelde. De Rotterdammer was het toernooi in Qatar begonnen met een ronde van 65, waardoor hij tweede stond in het klassement.

Op de tweede dag sloeg Luiten geen enkele bogey en drie birdies. Op drie holes had de beste golfer van Nederland maar twee slagen nodig.

Nog niet alle golfers zijn klaar met hun ronde. Luiten gaat sowieso niet als koploper het weekend in, want de Engelsman Andy Sullivan staat na twee rondes op 132 slagen. Luiten staat op 133.

Stephen Curry Ⓒ USA Today Sports

Basketbal: Rentree Curry baat Golden State niet

07.55 uur: Stephen Curry heeft na ruim vier maanden afwezigheid zijn rentree gemaakt in de NBA. De 31-jarige vedette van Golden State Warriors maakte in de thuiswedstrijd tegen Toronto Raptors 23 punten, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg - net als vorig jaar in de NBA-finale - verloor van de Raptors: 113-121.

De Amerikaan brak eind oktober, aan het begin van het seizoen, zijn linkerhand. Zonder Curry en de eveneens geblesseerde topspeler Klay Thompson wist Golden State Warriors amper te winnen. Met slechts veertien overwinningen tegenover nu 48 nederlagen is de NBA-finalist van de afgelopen vijf jaar de slechtst presterende ploeg van dit seizoen.

De rentree van Curry heeft de hoop op betere tijden teruggebracht bij het basketbalteam uit Californië. De Warriors namen tegen de Raptors in het derde kwart zelfs even de leiding, maar in het laatste kwart sloeg de regerend kampioen toe. Curry, die in de zomer met ’Team USA’ naar Tokio wil voor de Olympische Spelen, gooide drie van zijn twaalf pogingen voor een driepunter raak. Hij pakte ook zeven rebounds en leverde zeven assists.