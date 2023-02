Oranje Leeuwinnen veilen wedstrijdshirts voor slachtoffers aardbeving

De ’Leeuwinnen’ spelen in de eerste van twee oefeninterlands op Malta tegen Oostenrijk in hun witte uitshirt met rode en blauwe accenten. De tenues worden geveild via de website matchwornshirt.com. Op dit moment is het hoogste bod gedaan op het shirt van Jackie Groenen met rugnummer 14, namelijk 483 euro. Ook op de tenues van Daniëlle van de Donk en keepster Daphne van Domselaar is al meer dan 400 euro geboden.

De voetbalsters spelen dinsdag opnieuw tegen Oostenrijk. Beide landen hebben een trainingskamp op het eiland Malta. De Nederlandse ploeg van bondscoach Andries Jonker bereidt zich voor op het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland.

