Oranje-speelsters stellen wedstrijdshirts ter beschikking voor Giro555

„We stellen onze shirts beschikbaar voor de veiling, zodat daar op geboden kan worden”, vertelde Van de Donk bij de start van de WK-voorbereiding in de Maltezer hoofdstad Valletta. „Bied of doneer zoveel mogelijk. De mensen in Turkije en Syrië kunnen alle hulp gebruiken.”

Cycloon Gabrielle

Naast de verschrikkelijke gevolgen van de aardbevingen, die inmiddels meer dan 42.000 mensen het leven hebben gekost, werd het Nederlands vrouwenteam ook opgeschrikt door de berichten dat de cycloon ’Gabrielle’ vreselijk heeft huisgehouden in Nieuw-Zeeland. Die zorgde voor overstromingen, aardverschuivingen, harde windstoten en de nodige doden en gewonden.

Ook werd het land waar Oranje komende zomer tijdens het WK drie groepsduels afwerkt, opgeschrikt door een lichte aardbeving. Bondscoach Andries Jonker moest direct terugdenken aan zijn bezoek aan Nieuw-Zeeland in oktober van afgelopen jaar, rond de loting in Auckland voor het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland.

Dodelijke aardbeving Christchurch

„We hebben toen een paar locaties bezocht waar we eventueel zouden kunnen verblijven”, vertelde de coach in het Zuid-Europese dwergstaatje. „We zijn toen ook in Christchurch geweest, dat meerdere keren is getroffen door een aardbeving. Daar zie je nog steeds de gevolgen van het drama van twaalf jaar geleden. Van gestutte huizen tot leegstaande flatgebouwen die tegen de vlakte moeten omdat de funderingen zijn aangetast.”

Het stemde Jonker somber: „Als je dat ziet, dan denk je ’het zal toch nog een keer gebeuren’. Ik het kreeg ik medelijden met de bevolking daar. Je zal maar elke tien jaar aan de beurt zijn. Heb je net alles opgebouwd, moet je weer opnieuw beginnen. Ik vind dat heel erg.”