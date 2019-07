’Jumbo-Visma wil Dumoulin voor vier jaar’

In het Belgische televisieprogramma Vive le Vélo kwam de wielertoekomst van Dumoulin opnieuw ter sprake en werd, zoals Telesport eerder al meldde, een aanstaande transfer van de 28-jarige Limburger besproken. Het nieuwe element van een verbintenis voor de duur van vier jaar werd ook door oud-renner Bram Tankink, die vorig jaar nog voor Lotto-Jumbo fietste, onderstreept.

Het is bekend dat Dumoulin sinds vorig jaar de nodige kritiek op de leiding van zijn huidige werkgever Team Sunweb heeft. De ploeg haalde niet de versterkingen die de kopman nodig heeft om meerdere grote rondes te winnen. Ook de knullige afhandeling van zijn in de Giro opgelopen knieblessure, waardoor hij de Tour de France moest missen, deed de de nodige vraagtekens oproepen.

Vrijwaringsovereenkomst

Dumoulin heeft met Team Sunweb nog een overeenkomst tot en met 2021. Het is geen abc’tje zoals in voetbal om hieronder uit te komen. Contracten worden in het wielrennen over het algemeen gerespecteerd. Al is Iwan Spekenbrink juist de teammanager die met het eerder ontbinden van de overeenkomsten met Marcel Kittel, Warren Barguil en Edward Theuns dé uitzondering op de regel is.

Zolang Dumoulin niet de handtekening van Sunweb-manager Spekenbrink onder een vrijwaringsovereenkomst heeft, is zijn vertrek alleen af te dwingen via de rechter. Uiteindelijk zal hij op die manier wel zijn gelijk halen, maar veel chiquer zou een herenakkoord tussen beide partijen zijn.

Transfermarkt

Jumbo-Visma is druk bezig op de transfermarkt. Zo meldde Telesport vorige week al dat de Nederlandse succesploeg, met vier ritzeges in deze Tour en Steven Kruijswijk nog als kanshebber voor de eindzege, vrijwel rond is met zijn vedettes Dylan Groenewegen en Primoz Roglic om hun nog doorlopende contract reeds open te breken en te verlengen tot en met 2023. Met beide renners heeft het team een mondeling akkoord bereikt zodat ze Jumbo-Visma de komende vier jaar trouw blijven. Het zetten van de handtekening onder het contract is nog slechts een kwestie van tijd.