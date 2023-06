Veiligheid wielrenners moet verbeteren met stichting: ’Het is ons probleem’

SafeR staat voor Saferoadcycling. Cijfers tonen aan dat het aantal valpartijen in de wielersport alleen maar toeneemt. De internationale wielrenunie UCI kwam ruim twee jaar geleden al met een aantal maatregelen, ook na samenspraak met alle betrokkenen. Die bleken niet toereikend.

Begin dit jaar kwamen vertegenwoordigers van ploegen, renners, organisatoren en de internationale wielrenunie UCI opnieuw samen en werd besloten tot de oprichting van een zelfstandige stichting. „We moeten meer proactief worden”, zei David Lappartient, de voorzitter van de UCI. „Het aantal valpartijen moet omlaag.” Alle betrokkenen zullen financieel bijdragen, zo is de bedoeling. Op die manier werd eerder ook de anti-dopingactiviteiten ondergebracht in het internationaal testagentschap ITA.

’Werken aan veiligere sport’

Namens de in de AIGCP verzamelde wielerploegen zei Richard Plugge, teambaas van Jumbo-Visma, trots te zijn op de realisering van SafeR. „Het heeft lang geduurd voordat de wielersport begreep dat het ons probleem is. We hebben elkaar gelukkig gevonden en kunnen nu gaan weken aan een veiligere sport.”

Op de hele korte termijn besloot de Tourorganisatie na overleg met SafeR de afdalingen van de Joux-Plane (14e etappe) en de Col de la Loze (17e) extra te beveiligen met waarschuwingsborden, geluidssignalen en extra hekken. Twee weken geleden overleed de Zwitser Gino Mäder na een val in een afdaling in de Ronde van Zwitserland.

’Vanaf de start vol gekoerst’

„Het is lastig dat je met de analyses van valpartijen altijd achter de feiten aanloopt. We zijn een database aan het ontwikkelen, die nu nog met enige vertraging resultaten produceert”, vertelde Jaap van Hulten, die namens Jumbo-Visma betrokken is bij de oprichting van SafeR. „We zien de snelheid toenemen en meer jonge renners in het peloton waardoor de hiërarchie verandert. Ook wordt er tegenwoordig vaak vanaf de start vol gekoerst.”

Het draait vaak om gedrag, stelt hij. „Van renners, maar ook bijvoorbeeld van bestuurders van auto’s in de karavaan die voor het peloton uitrijden en een bocht afsnijden waardoor er grind op de weg komt. Het gaat om bewustzijn creëren.”