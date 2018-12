VIDEO - McGregor door het lint in New York

De 29-jarige Ier bestormde in Brooklyn de Barclays Arena en gooide zelfs een hek naar een bus met daarin een aantal UFC-vechters. De woedende McGregor wilde met zijn crew verhaal halen bij de organisatie van de UFC.

UFC-president Dana White maakte onlangs bekend dat McCregor zijn in 2016 veroverde wereldtitel zal kwijtraken. De winnaar van de clash tussen Khabib Nurmagomedov en Max Holloway is aanstaande zaterdag de nieuwe wereldkampioen in het lichtgewicht.

White heeft na het wangedrag van McGregor in New York gezegd dat hij twijfelt aan verdere samenwerking met de immens populaire The Notorious. "Dit is walgelijk", liet White weten.