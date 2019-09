Ajax-verdediger lust Lille rauw

Lisandro Martinez Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Lisandro Martinez (21) heeft zich geruisloos in de basis van Ajax gespeeld. De Argentijnse vechtjas schaart zich daarmee in het rijtje Zuid-Amerikanen met Davinson Sanchez en Nicolas Tagliafico, die ook vanaf het allereerste moment onomstreden waren. „Het heeft mij ook wel verrast hoe snel ik ben geacclimatiseerd”, zegt de linksbenige middenvelder op het moment dat hij in Loetje Zuidas zijn biefstuk XL aansnijdt. „Daar moet ik de Spaanstaligen Bruno Varela, André Onana, Tagliafico en Edson Alvarez voor bedanken.”