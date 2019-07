Verstappen jaagt op Mercedes op Silverstone

Op de eerste startrij staan de twee Mercedessen, met de Fin Valtteri Bottas op pole en regerend wereldkampioen Lewis Hamilton naast hem. In Oostenrijk pakte Mercedes voor het eerst dit seizoen geen overwinning, dus op het circuit van Silverstone zal het team van Toto Wolff erop gebrand zijn om de hiërarchie te herstellen.

Het verschil met de Red Bull van Verstappen was in de kwalificatie echter niet zo groot. De Nederlander was slechts 0,183 seconde langzamer dan Bottas en hij kijkt vol vertrouwen uit naar de race. "De afstelling van de auto is goed", zei Verstappen.

Hamilton won al vijf keer op Silverstone. Vorig jaar ging de zege naar de Duitser Sebastian Vettel, die nu slechts vanaf de zesde plaats start.