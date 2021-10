Ajax-trainer Erik ten Hag hoopte op ’wedstrijd van één helft’

Alleen Sébastien Haller wist in de eerste helft te scoren. Dat brak Ajax na rust bijna op. Heerenveen miste enkele goede kansen. Ten Hag: „Op het middenveld werden we toen overlopen. Toen ik Jurriën Timber doorschoof naar het middenveld en Lisandro Martínez in de ploeg kwam, kregen we de controle terug.”

Invaller David Neres besliste het duel in de 75e minuut met een kopbal: 0-2. De Braziliaan kreeg complimenten van zijn trainer. „Na de nederlaag tegen FC Utrecht was ik wel wat kritisch op hem”, aldus de coach, die Neres in dat duel na een klein uur spelen naar de kant haalde.

David Neres kopt de 0-2 tegen de touwen. Ⓒ ProShots

„Op trainingen doet hij het fantastisch en vandaag liet hij het ook zien. Hij was balvast, creatief en leverde ook defensieve arbeid. Steven Berghuis speelde niet zijn meest gelukkige wedstrijd, dus het lag voor de hand om op deze manier te wisselen.”

"We moeten zorgen dat Antony fris blijft"

Ajax miste tegen Heerenveen met Antony, Edson Álvarez en Martínez (die dus wel inviel) drie basisspelers. Nicolás Tagliafico ontbrak eveneens wegens interlandverplichtingen met Argentinië. „Ik heb Álvarez vanmorgen wel gezien. Als hij had aangegeven klaar te zijn om te spelen, was hij ook meegegaan. Maar dat was niet zo. Bij Martínez lag dat anders.”

Ten Hag vindt dat hij voorzichtig moet zijn met zijn spelers. „We moeten zorgen dat hij fris blijft”, zei hij bijvoorbeeld over Antony. „Dat als wij hem echt nodig hebben, hij er ook echt staat.”

Davy Klaassen

Davy Klaassen was zaterdag in de fase dat Ajax het in de tweede helft tegen sc Heerenveen (0-2) moeilijk kreeg, niet in paniek. „Ik vrees nooit voor puntenverlies, maar had wel het gevoel: het moet even wat beter”, aldus de middenvelder, die na zijn reserverol tegen FC Utrecht terugkeerde in het basisteam.

Ajax was voor rust beter, maar creëerde niet veel kansen. Alleen Sébastien Haller scoorde. Heerenveen liet de eerste periode van de tweede helft flink wat kansen liggen. „Zij kwamen heel fel uit de kleedkamer”, zag Klaassen. „Wij hadden daar een beetje moeite mee en waren een paar keer slordig, maar deze overwinning laat zien dat onze selectie breed en goed is.”