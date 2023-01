Arsenal pas laat langs League One-club Oxford United

Arsenal-verdediger Rob Holding (L) strijdt om de bal met middenvelder Marcus McGuane. Ⓒ AFP

Het kostte wat pijn en moeite maar Arsenal is door in de FA Cup. De koploper in de Premier League had het eerste uur veel moeite met Oxford United dat speelt in de League One, de derde divisie in het Engeland. Uiteindelijk wonnen de Gunners met 3-0.