Zwembond FINA schorst bestuurder wegens mogelijke fraude

Zwembond FINA schorst bestuurder Barelli wegens mogelijke fraude

21.37 uur: De internationale zwembond FINA heeft de Italiaanse bestuurder Paolo Barelli voor twee jaar geschorst. De 68-jarige voorzitter van de Italiaanse zwembond zou hebben gefraudeerd.

„Na hoorzittingen en uitgebreide analyse van de beschuldigingen, heeft de ethische commissie unaniem besloten sancties op te leggen die Barelli verbieden deel te nemen aan watergerelateerde activiteiten onder auspiciën van FINA of haar leden”, meldt FINA in een verklaring.

Barelli zou contracten tussen de Italiaanse zwembond (FIN) en de Europese zwembond (LEN) hebben afgesloten waar hij zelf beter van zou zijn geworden. Ook zou hij een half miljoen euro hebben gedeclareerd bij het Italiaanse olympisch comité, terwijl de rekening reeds was betaald door het ministerie van Economie en Financiën.

Barelli is geschorst vanaf 14 september 2022, de datum van de eerder opgelegde voorlopige schorsing.

Premier League op 12 augustus van start

17.20 uur: Het volgende seizoen in de Engelse Premier League gaat op zaterdag 12 augustus 2023 van start. De spelers van de twintig clubs hebben zodoende 76 dagen vrijaf tussen het einde van het huidige seizoen en de nieuwe competitie. Het seizoen 2023-2024 eindigt op zondag 19 mei 2024.

De 38 speeldagen worden afgewerkt in 34 weekeinden, met drie midweekse speeldagen en één feestdag. De traditioneel korte winterstop in Engeland duurt van 13 tot 20 januari 2024.

Het huidige seizoen van de Premier League wordt na 13 november onderbroken vanwege het WK in Qatar. Al op 26 december, Tweede Kerstdag, wordt het seizoen hervat. De finale van het WK is op zondag 18 december.

Sporttribunaal CAS moet oordelen over kunstrijdster Valieva

15.02 uur: Wereldantidopingbureau WADA heeft de zaak rond de Russische kunstrijdster Kamila Valieva doorverwezen naar het sporttribunaal CAS. Die moet gaan oordelen over de dopingaffaire rond de destijds 15-jarige Russin, die opspeelde tijdens de Winterspelen van Beijing. Een dag nadat ze met Rusland de landenwedstrijd had gewonnen, kwam naar buiten dat ze enkele maanden voor de Spelen positief had getest op een verboden middel.

Na een spoedzitting door het CAS mocht ze, hangende het onderzoek, in Beijing ook op het individuele toernooi uitkomen. Als 15-jarige had ze volgens het sporttribunaal een beschermde status. Bevangen door zenuwen strandde de favoriete daar op de vierde plaats. Het WADA wil nu het eindoordeel van het Russische antidopingbureau Rusada weten, maar die weigert de gegevens openbaar te maken omdat de schaatsster destijds minderjarig was.

„Hoewel we Rusada formeel hebben aangemaand om de zaak Kamila Valieva snel op te lossen, is er geen vooruitgang geboekt. Daarom kan ik bevestigen dat het WADA de zaak nu officieel naar het sporttribunaal CAS heeft verwezen”, meldt WADA-voorzitter Witold Banka op Twitter. Zijn organisatie vindt dat de zaak openbaar is sinds Valieva in Beijing verzeild raakte in de dopingaffaire.

Troyes zesde Franse club die trainer dit seizoen ontslaat

13.37 uur: Troyes heeft trainer Bruno Irles ontslagen. De 47-jarige Fransman moet vertrekken vanwege teleurstellende resultaten. Troyes neemt na veertien speelronden de dertiende plek in en staat maar 3 punten boven de degradatiezone. De laatste zege in de competitie dateert van half september.

Troyes is in de hoogste Franse voetbalafdeling al de zesde club die dit seizoen de trainer ontslaat. Peter Bosz (Olympique Lyon), Michel Der Zakarian (Brest), Jean-Marc Furlan (Auxerre), Oscar Garcia (Reims) en Olivier Dall’Oglio (Montpellier) gingen Irles voor.

Swiatek sluit jaar af als nummer 1 van de wereld

12:25 uur De Poolse tennisster Iga Swiatek sluit het jaar af als nummer 1 van de wereld. Dat doet ze ondanks haar verlies in de halve finales van de WTA Finals, het eindejaarstoernooi dat gewonnen werd door de Française Caroline Garcia. Swiatek (21) won dit jaar Roland Garros en de US Open. In Fort Worth miste ze de finale door een nederlaag tegen de Belarussische Aryna Sabalenka.

Swiatek volgde dit voorjaar Ashleigh Barty op als ranglijstaanvoerder nadat de Australische in maart onverwacht haar loopbaan beëindigde. Ze won dit jaar acht toernooien onder meer dankzij een serie van 37 overwinningen op rij.

Op de wereldranglijst volgt de Tunesische Ons Jabeur op grote achterstand als nummer 2. De Amerikaanse Jessica Pegula staat derde, net voor Garcia en Sabalenka. Arantxa Rus is op plaats 117 de hoogst geklasseerde Nederlandse.

WK superbike half april in Assen

11:38 uur Het TT-circuit van Assen is op 22 en 23 april gastheer voor de vijfde en zesde manche in het wereldkampioenschap Superbike. Dat blijkt uit de voorlopige kalender die motorsportfederatie FIM heeft gepubliceerd. Het seizoen begint in het weekeinde van 25 en 26 februari met wedstrijden in het Australische Phillip Island.

Begin maart volgen dan races in Indonesië waarna anderhalve maand later Assen wordt aangedaan. Dit jaar wonnen de Brit Jonathan Rea en de Spanjaard Álvaro Bautista de wedstrijden op het befaamde circuit waar later in het jaar de rijders uit de MotoGP neerstrijken.

Het seizoen eindigt met wedstrijden in Argentinië op 14 en 15 oktober.

Eerste verlies na negen overwinningen voor basketballers Bucks

08:12 uur De basketballers van Milwaukee Bucks hebben na negen overwinningen hun eerste nederlaag geleden in de Amerikaanse competitie NBA. Het team van sterspeler Giannis Antetokounmpo verloor met 117-98 bij Atlanta Hawks.

De Bucks zijn nog wel het best presterende team in de NBA. Cleveland Cavaliers verloor nipt (117-119) van Los Angeles Clippers en kwam daardoor op acht overwinningen tegen twee nederlagen. Op de avond voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten droegen veel spelers T-shirts met de boodschap ’Vote’ (’Stem’). Op de verkiezingsdag zelf ligt de NBA stil.

Een van de opvallendste spelers bij de Hawks was talent A.J. Griffin, die op de bank begon maar toch op 24 punten uitkwam. Hij had gezien hoe zijn ploeg na het eerste kwart nog tegen een achterstand van 11 punten aankeek. Die was halverwege al omgezet in een voorsprong van 6 punten. Voor Atlanta was het de zevende overwinning van het seizoen.

Golden State Warriors zag Stephen Curry met 47 punten een groot aandeel hebben in de 116-113-zege op Sacramento Kings. Het was pas de vierde overwinning van het seizoen voor de titelverdediger.