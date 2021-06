Inter-speler Arturo Vidal in ziekenhuis opgenomen na coronabesmetting

Arturo Vidal is opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus. Ⓒ HH/ANP

Arturo Vidal is opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus. Het is onzeker of de 34-jarige Chileense middenvelder over een kleine twee weken met zijn land mee kan doen aan de Copa América, dat in Brazilië wordt gehouden.