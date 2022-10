Fortuna bezorgt Cocu tweede nederlaag bij Vitesse

Vitesse heeft nog steeds 5 punten en blijft daarmee zestiende. Fortuna dat voor de derde keer op rij wint, stijgt door de zege met 10 punten naar de elfde plek.

Cocu wijzigde zijn elftal op vier plekken ten opzichte van het duel met FC Twente, dat met 3-0 werd verloren. Ferro, Gabriel Vidovic, Nikolai Baden Frederiksen en Tomas Hajek begonnen. Bij Fortuna raakte coach Julio Velázquez in de beginfase Ivo Pinto kwijt, die na een overtreding van Matus Bero niet meer verder kon. Mats Seuntjens was zijn vervanger, waardoor er toch nog een Nederlandse speler in het elftal stond.

Voorsprong

Vitesse kwam in de 32e minuut op 1-0. Bero zette voor vanaf links en Bartosz Bialek die de aanval had opgezet schoof de bal binnen. Fortuna kwam ineens nog voor de rust op gelijke hoogte. Iñigo Córdoba legde de bal af op Arianit Ferati die doorliep en de bal in de verre hoek langs doelman Kjell Scherpen schoot.

In de tweede helft kwamen beide ploegen nauwelijks tot kansen. Invaller Rémy Vita kreeg in de 80e minuut de bal voor zijn voeten na een mislukte omhaal van Burak Yilmaz en schoot met zijn eerste balcontact meteen raak. Bero raakte in de extra tijd nog de paal, maar de gelijkmaker van Vitesse bleef uit.

