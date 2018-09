Promovendus VVV geeft routinier nieuw contract

"Jerold is een prima speler om mee te nemen naar de eredivisie'", zei technisch manager Stan Valckx. "Hij is een ervaren voetballer die zijn sporen heeft verdiend en waarvan je altijd op aan kunt."

Promes speelt sinds 2013 in Venlo, nadat hij eerder de shirts van RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam en Telstar had gedragen. De ervaren verdediger is een vaste waarde in het elftal van trainer Maurice Steijn, dat dit seizoen als kampioen van de Jupiler League promotie afdwong.

VVV versterkte zich al met de Duitse doelman Lars Unnerstall. De club uit Venlo wil aanvaller Tarik Tissoudali graag huren van Le Havre. Tissoudali maakte het afgelopen half jaar als huurling de nodige indruk bij SC Cambuur.