Sport kort: Basketballer Antetokounmpo blinkt uit bij Bucks

Basketbal: Antetokounmpo blinkt uit bij Bucks

08.40 uur Basketballer Giannis Antetokounmpo heeft weer van zich doen spreken in de NBA. De 25-jarige Griekse vedette van Milwaukee Bucks tekende in de gewonnen uitwedstrijd tegen Charlotte Hornets (93-85) niet alleen voor maar liefst 41 punten, hij pakte ook nog eens 20 rebounds en gaf 6 assists. Antetokounmpo leidde de Bucks zo'n beetje in z'n eentje naar de 52e overwinning. De ploeg uit Milwaukee verloor pas acht keer en is de best presterende ploeg van dit seizoen.

Los Angeles Lakers, de koploper in het westen, boekte bij New Orleans Pelicans de 46e zege van het seizoen: 122-114. LeBron James tekende voor een triple-double: 34 punten, 12 rebounds en 13 assists. De superster van de NBA werd daarmee net niet de topscorer van de wedstrijd. Die eer was voor Zion Williamson, de 19-jarige 'rookie' van de Pelicans die 35 punten bij elkaar gooide.