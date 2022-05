Van Dijk niet tevreden na behalen finale: ’Eigenlijk ging alles mis’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

„Dit was het scenario waar we niet op hoopten natuurlijk”, aldus Van Dijk tegen RTL7. „We kwamen vroeg achter en stonden de gehele eerste helft onder druk. We maakten de verkeerde keuzes en hadden weinig variatie in ons spel. Dat is best een lange lijst met dingen, ja. Eigenlijk ging alles mis. Maar weet je wat het mooie is? Het maakt geen reet uit. Ik sta voor de derde keer in vijf jaar in de finale van de Champions League met deze mooie club. Het is weer een jongensdroom.”

Liverpool is naast de Champions League ook nog in de race voor de Engelse titel en de FA Cup. Van Dijk: „Eigenlijk geniet je niet echt van de mooie momenten die er zijn. Dat komt omdat we om de drie dagen spelen. Zaterdag wacht Tottenham Hotspur alweer. Maar we moeten hier wel even van genieten.”