’Brian Brobbey mondeling akkoord met Leipzig’

Voetbal

Ralf Seuntjens na pikante transfer geen aanvoerder De Graafschap meer

Ralf Seuntjens draagt niet langer de aanvoerdersband bij De Graafschap. De 31-jarige aanvaller stapt na dit seizoen over naar NAC Breda. Het leidde de afgelopen dagen tot een hoop commotie in Doetinchem, aangezien De Graafschap en NAC concurrenten van elkaar zijn in de strijd om promotie naar de Ere...