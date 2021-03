Definitief: Brian Brobbey verruilt Ajax voor RB Leipzig

Eerder meldde De Telegraaf al dat de aanvaller een contract kon tekenen bij de huidige nummer twee van de Bundesliga, die woensdag werd uitgeschakeld door Liverpool in de Champions League.

„Leipzig is een grote club en kent een goed seizoen”, verklaarde Brobbey zijn keuze voor Die Roten Bullen op de site van de Duitse club. „Julian Nagelsmann is een jonge en goede trainer van wie ik veel kan leren.”

Sportief directeur Markus Krösche van RB Leipzig is in zijn nopjes met het binnenhalen van het jonge Ajax-talent. „Als jonge, veelzijdige en vastberaden speler past Brian perfect in het profiel van een Leipzig-voetballer. Bij Ajax heeft hij al laten zien dat hij op Europees niveau kan presteren. We zijn zeer gelukkig dat Brian voor ons heeft gekozen, aangezien meerdere Europese topclubs achter hem aanzaten.”

Enkele weken geleden werd al duidelijk dat Brobbey, die als invaller de 3-0 maakte tegen Young Boys, zijn aflopende contract in Amsterdam niet wilde verlengen. Al zei Erik ten Hag meermaals te hopen dat hij Brobbey op andere gedachten kon brengen.

„Ik hoop inderdaad dat hij zijn handtekening zet”, sprak Ten Hag onlangs nog. „Van alle talenten die naar het buitenland gaan, mislukt 95 procent. Ik zou hem wensen bij Ajax te blijven en met ons zijn ontwikkeling door te zetten. De kans op een mooie carrière is het grootst als hij voor Ajax kiest. Maar als hij anders beslist, respecteer ik dat. Dan zal ik tot het einde van het seizoen aan hem blijven werken, hem motiveren en proberen te verbeteren.”

Brobbey tekende in 2021 als invaller al voor cruciale doelpunten tegen Lille en Willem II. „Zolang ik bij Ajax zit, focus ik me op Ajax”, liet hij na afloop van de zege op Young Boys nog weten.

