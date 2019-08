Golfende Bale nieuw hoofdstuk in Real-drama

De relatie tussen de Welshman en Zinedine Zidane lijkt niet al te best te zijn. Eerder gaf de Franse oefenmeester al aan van Bale af te willen, later corrigeerde hij zichzelf door te zeggen dat de Spaanse club wilt meewerken aan een transfer, op verzoek van Bale. Vervolgens was er een Chinese club die interesse had in de diensten van de 30-jarige aanvaller, maar De Koninklijke blokkeerde de transfer en ging niet akkoord. Een overstap naar Jiangsu Suning was dus van de baan.

Bekijk ook: Bale kan Chinees avontuur vrijwel zeker vergeten

En nu lijkt de soap rondom Bale een nieuw hoofdstuk te krijgen. Real Madrid speelde in Duitsland de Audi Cup, een vriendschappelijk toernooi georganiseerd door Bayern München in samenwerking met het automerk. De Welshman zat niet bij de selectie, bleef thuis en scherpte zijn swing nog wat bij.

Volgens Zidane had dat niks te maken met de huidige status van Bale in Madrid. „Hij reisde niet met ons mee, omdat hij zich niet lekker voelde. De dokters hebben gezegd dat hij beter in Madrid kon blijven”, aldus Zidane tijdens de persconferentie in de Allianz Arena. „Hij traint daar. Het was een besluit van onze medische afdeling, in samenspraak met mij en hem. Meer is het niet”, vertelt de Fransman, die niet wist dat - terwijl Real tegen Tottenham speelde - Bale op dat moment aan het golfen was, waarvan een foto rondging op sociale media. „Daar weet ik niks van. Ik heb de foto niet gezien. We zien het allemaal wel als we weer terug zijn. Ik ga hem niet verbieden om te golfen. Iedereen mag zelf weten wat hij doet, hij zal zijn redenen hebben gehad. Hij heeft ook gewoon zijn privéleven en daar bemoei ik mij niet mee. Hij bleef in Madrid om individueel te trainen en ik vertrouw erop dat hij dat ook heeft gedaan”, sluit de Real-trainer af.

De Madrilenen gingen in het eerste duel (dinsdag) tegen Tottenham onderuit (0-1). In de strijd om plek drie won Real eindelijk weer eens. Fenerbahce moest eraan geloven (5-3).

Bekijk ook: Real Madrid wint eíndelijk weer eens