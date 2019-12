Rusland kan ’neutraal’ naar WK voetbal 2022

Die maatregel is het logische gevolg van de sancties die het WADA Rusland heeft opgelegd. Het land is de komende jaren niet welkom op Olympische Spelen en WK’s van sporten die de WADA-antidopingcode hebben onderschreven, zoals wereldvoetbalbond FIFA. „Als ze zich kwalificeren kunnen ze niet als Rusland deelnemen, maar ze kunnen wel een verzoek indienen om op neutrale basis mee te doen”, zei Taylor. Hetzelfde gebeurde met het Russische ijshockeyteam tijdens de Winterspelen van Pyeongchang.

Het is de FIFA die beslist in dit geval, zei Taylor. „Zij kunnen in overleg met het WADA besluiten of er een team met Russen deelneemt. Maar er zal geen vlag worden getoond of volkslied worden gespeeld.”

Deelname aan het EK voetbal van 2020, waarvan bovendien vier duels in Sint-Petersburg worden afgewerkt, komt niet in gevaar. Ook de finale van de Champions League kan, zoals gepland, in 2021 gewoon in Sint-Petersburg worden gehouden.

Het WADA liet eerder al weten dat deze evenementen „niet gelden als grote multisporttoernooien of WK’s maar als regionale/continentale toernooien betreffende één sport.”

