Code rood voor volleybalsters Oranje

Lonneke Sloetjes (nummer 10) en Robin de Kruijf (5) kunnen het met Oranje niet bolwerken tegen Turkije. De Nederlandse volleybalvrouwen gaan er in de kwartfinale van het EK met 3-0 af. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Moet Jamie Morrison ook in de komende maanden de bondscoach blijven van de Nederlandse volleybalploeg? Dat is na de deceptie op het EK, waarbij zijn team in de kwartfinale werd afgedroogd door Turkije, de grote vraag. Als Oranje zo doorgaat, zal in januari het olympisch kwalificatietoernooi niet worden gewonnen en ontbreekt de nummer 4 van Rio de Janeiro op de Spelen in Tokio.