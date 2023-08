WK voetbal eindigt in mineur voor gastland Australië: Zweden pakt brons

In de 30e minuut kwam Zweden, dat het eerste half uur een overwicht had, op voorsprong. Vanaf elf meter tekende Fridolina Rolfö voor de 1-0. De Australische Clare Hunt had even daarvoor een tegenstander in het strafschopgebied ten val gebracht. Na raadpleging van de VAR wees scheidsrechter Cheryl Foster naar de stip.

In de tweede helft moest Australië op jacht naar de gelijkmaker, maar Zweden verdubbelde na een uur de voorsprong. Het was Kosovare Asllani die na een prima uitgespeelde kans raak schoot: 2-0.

Hayley Raso van Australië probeert de bal af te schermen voor Jonna Andersson. Ⓒ ANP/HH

De wedstrijd bleek gespeeld. De Australische vrouwen probeerden zich nog wel terug te knokken in de wedstrijd, maar het was te vergeefs. Clare Polkinghorne had nog een goede kans op de aansluitingstreffer, maar de Zweedse keepster Zecira Musovic keerde de inzet.