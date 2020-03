Max Verstappen kijkt ogen uit op Zandvoort: ’Dit had ik niet verwacht’

Formule 1-coureur Max Verstappen rijdt door de Arie Luyendijkbocht tijdens de eerste officiele rondjes op het vernieuwde circuit van Zandvoort. In het voorjaar vindt hier de Grand Prix van Nederland plaats. Ⓒ ANP

ZANDVOORT - Ook Max Verstappen is helemaal om: het nieuwe Circuit Zandvoort is een aanwinst voor de Formule 1-kalender. Tijdens de officieuze heropening keek de Red Bull-coureur zijn ogen uit, zoals dat ook gold voor zijn jarige vader Jos en good old Arie Luyendyk.