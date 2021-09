Premium Het beste van De Telegraaf

Oussama Tannane is helemaal terug bij Vitesse: ’Met blijven jammeren bereik je niks’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Oussama Tannane zet aan voor een dribbel. Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - Het was nog niet het seizoen van Oussama Tannane, die door transferperikelen en fysieke problemen in de voorbereiding weinig aan bod kwam en tot zijn grote irritatie genoegen moest nemen met een bijrol. In de eerste groepswedstrijd van de Conference League, tegen NS Mura uit Slovenië, kreeg de creatieve middenvelder het vertrouwen van trainer Thomas Letsch en dat beschaamde hij niet. Met Tannane als grote aanjager versloeg Vitesse de Slovenen met 2-0, waarmee de Arnhemmers al vijf Europese duels ongeslagen zijn een aan de leiding gaan in Groep G van de Conference League.