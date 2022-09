Annemiek van Vleuten grijpt eindzege in Vuelta en volbrengt trilogie

In de laatste etappe, een criterium in Madrid over zeventien rondes van 5,8 kilometer, kwam de leidende positie van de 39-jarige renster van Movistar zoals verwacht niet meer in gevaar. De rit werd gewonnen door de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo.

De Giro Donne begon op 30 juni, de Tour op 24 juli en de Vuelta op 7 september. In 22 koersdagen won Van Vleuten vijf etappes. Het leidde tot drie eindzeges in de drie grote ronden, die bij de vrouwen trouwens wel beduidend korter zijn: tien, acht en vier dagen.