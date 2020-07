Video: Dortmund haalt met bijzonder optreden Engels talent (17) binnen

Dortmund kondigde de komst van Bellingham aan met een filmpje waarin enkele spelers het lied 'Hey Jude' van The Beatles zingen. De jonge Engelsman brak dit jaar door in het eerste elftal van Birmingham City, dat uitkomt in de Championship. In veertig wedstrijden maakte hij vier doelpunten. Het was voor Dortmund genoeg om een fors transferbedrag op tafel te liggen.

Bellingham ondertekende bij de Duitse club een langjarig contract, naar verluidt voor vijf seizoenen. "Hij heeft enorm veel potentie", zegt technisch directeur Michael Zorc. "We zien in hem een versterking van onze ploeg, al geven we hem natuurlijk de tijd om te wennen." Dortmund hoopt dat Bellingham zich net zo goed gaat ontwikkelen als z'n landgenoot Jadon Sancho, die ook als 17-jarige naar Dortmund kwam en daar uitgroeide tot Engels international.