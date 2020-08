FC Utrecht slaat slag met international van Manchester City

De Engelse topclub haalde Arzani in 2018 weg bij de Australische club Melbourne City en verhuurde hem direct voor twee jaar aan Celtic. Door een zware knieblessure kwam hij amper in actie voor de Schotse kampioen.

Arzani zei enkele maanden geleden al dat hij graag in Nederland wil gaan voetballen. Hij denkt zich in de Eredivisie het beste te kunnen ontwikkelen. „Nederland heeft een ’verkopende’ competitie en talenten kunnen zich daar heel goed ontwikkelen”, zei de aanvaller in Australische media. Bij FC Utrecht krijgt hij nu die kans.

Met Van Marwijk naar WK

Bert van Marwijk liet Arzani in 2018 debuteren in de nationale ploeg van Australië. Van Marwijk, toen de bondscoach van de ’Socceroos’, nam de tiener ook mee naar het WK in Rusland.

„Daniel is een snelle, wendbare flankspeler die op zowel links als rechts uit de voeten kan. Hij speelt met veel lef en heeft power in zijn acties, dat past bij onze club en supporters”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. „We volgen Daniel al vanaf zijn tijd bij Melbourne City, waar hij op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal maakte. Lang leek hij onhaalbaar voor ons, maar deze transferperiode konden we eindelijk toeslaan.”