Loopt Kylian Mbappé, de man van 180 miljoen euro, straks gratis de deur uit bij PSG?

„Als ik teken, dat moet dat een langdurige verbintenis zijn. Dan is het om hier te blijven. Ik wil geen contract tekenen en bijvoorbeeld na een jaar vertrekken”, zei de 22-jarige aanvaller na de overwinning op Montpellier (4-0). Mbappé had met twee doelpunten en een assist een belangijk aandeel in de zege.

Het contract van Mbappé bij PSG loopt in de zomer van 2022 af. Hij kwam in 2017 voor 180 miljoen euro over van AS Monaco. „Ik ben hier heel gelukkig en dat is altijd zo geweest. De supporters en de club hebben me altijd geholpen en alleen al daarvoor zal ik altijd dankbaar zijn”, aldus Mbappé. „Maar ik wil nadenken over wat ik de komende jaren wil doen, waar ik wil zijn.”