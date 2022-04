PSV-coach Roger Schmidt sluit nieuwe keeperswissel niet uit

Het goede nieuws voor Schmidt is, dat Gakpo klaar is om in het King Power Stadion van Leicester donderdagavond om 21.00 in de basis te starten. „Normaal gesproken begint hij. We zijn weer een paar dagen verder en hij heeft nu de 45 minuten van FC Twente in zijn benen. We gaan zien hoe lang hij kan spelen tegen Leicester.”

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Gakpo is de man waar in Engeland naar wordt gekeken. Het boulevardblad The Sun pakte woensdagochtend uit met een groot interview met de PSV’er met als kop ’Code Red’, waarin uitgebreid werd ingegaan op zijn voorliefde voor de Premier League en dan vooral ook Arsenal.

„De Premier League is een grote competitie. Ik kijk er vaak naar en leer er veel van”, aldus Gakpo in het interview. „Iedereen wil in de Premier League spelen. Ik heb niet specifiek een voorkeur voor één team, maar Arsenal valt wel in de smaak. Als jonge jongen keek ik al naar Arsenal om een grote speler op de vleugel te zien spelen: Thierry Henry.”

Cody Gakpo met Schmidt tijdens de persconferentie. Ⓒ ANP

Gakpo bevestigde in Leicester het interview aan het Engelse boulevardblad te hebben gegeven en deed op de persconferentie zijn schot voor de boeg nog eens dunnetjes over en verklaarde nogmaals zijn liefde aan de Premier League. Tegelijkertijd gaf de Eindhovenaar aan zich te focussen op het seizoen, waarin nog veel te winnen valt en niet al bezig te zijn met een transfer. „Ik probeer mezelf ervoor af te sluiten. Er komen nog heel mooie wedstrijden aan. Ik zou graag iets willen winnen dit seizoen. Daar is meer de focus op dan een eventuele transfer.”

De PSV’er gaf aan te genieten van de hoge intensiteit, waarmee gespeeld wordt in Engeland. Dat is iets wat PSV ook tegen Leicester zal kunnen verwachten. En dus zullen de Eindhovenaren, die voor het eerst sinds 2011 in de kwartfinale van een Europees toernooi staan, scherper moeten beginnen dan afgelopen zaterdag tegen FC Twente, toen de ploeg het eerste halfuur werd weggevaagd door de thuisploeg. „We zijn met z’n allen tot de conclusie gekomen dat we in de eerste helft niet scherp genoeg waren en niet genoeg geleverd hebben. Het positieve is dat we goed zijn teruggekomen in de tweede helft. We proberen dat gevoel vast te houden en daarop voort te borduren”, aldus Gakpo, die als invaller met een goal bijdroeg aan de comeback.

Na een blessureperiode was een basisplaats tegen FC Twente nog te veel gevraagd. „We moeten ook naar het medische team luisteren. Het was maar de bedoeling dat ik twintig minuten of niet zou invallen. Het liep totaal anders dan verwacht en daardoor kwam ik er in de rust in.”

Gakpo verwacht dat PSV in Leicester een stuk sterker voor de dag zal komen. „Ik verwacht veel van onze ploeg. Ik vind dat wij een heel goede ploeg hebben die dit zeker kan”, aldus de aanvaller, die even mijmerde over de mogelijkheid om een Europese trofee toe te voegen aan de Eindhovense prijzenkast. Iets wat voor hem als oud-jeugdspeler van PSV, die al sinds zijn zevende bij de club rondloopt, extra waarde zou hebben. „Dat zou heel veel voor me betekenen. PSV is een grote club in Nederland en we willen iets bereiken op internationaal niveau.”

Schmidt is blij dat hij weer kan beschikken over Gakpo en vindt dat de aanvaller zich sterk heeft ontplooid in de twee seizoenen onder zijn leiding. „Hij heeft zich sterk ontwikkeld de afgelopen twee jaar. Hij is een topspeler geworden. Helaas is hij dit seizoen een paar keer geblesseerd geweest, zodat hij niet helemaal in het ritme heeft kunnen komen. Na een blessure heb je altijd een paar wedstrijden nodig om weer helemaal top te zijn. Maar het is duidelijk dat hij een heel goede speler is.”

Roger Schmidt traint met PSV een dag voor de wedstrijd tegen Leicester City. Ⓒ ANP

Drommel

Naast het goede nieuws over het herstel van Gakpo is er de bezorgdheid bij Schmidt over zijn doelman Drommel, die wisselvallig blijft presteren. Na diens mindere optreden tegen FC Twente nam hij de tijd voor een gesprek met de keeper. „We hebben er samen over gesproken. Joël was erg teleurgesteld. Voor hem was het een grote wedstrijd. De eerste keer dat hij terugkeerde bij zijn oude club FC Twente. In deze situaties wil je altijd op topniveau presteren en dat was hij niet. Hij was teleurgesteld. Het is mijn taak om spelers op te bouwen in deze situaties. Dat heb ik gedaan en nu kijken we vooruit. Als keeper moet je mentaal sterk zijn. Dat is een van de grote uitdagingen voor een keeper. Als doelman van PSV heb je vaak niet zoveel te doen in de wedstrijd, maar je moet er wel staan als het nodig is. Joël zal zich ook op dit vlak moeten ontwikkelen.”

Schmidt, die eerder dit seizoen Drommel al eens kortstondig verving door Mvogo, hield de optie van een nieuwe keeperswissel nadrukkelijk open in Leicester. „Het is altijd een optie om spelers te wisselen en dat geldt ook voor een keeper. Dat hoort bij het voetbal. Er wordt altijd veel drukte over gemaakt als een keeper wordt gewisseld, maar als een keeper rood krijgt of geblesseerd raakt, moet hij ook vervangen worden. Dat is niks speciaals. Het is mijn taak om de opties en prestaties binnen het team te beoordelen en dan een beslissing te nemen.”

Schmidt beseft, dat PSV een veel hoger niveau zal moeten halen tegen Leicester, dan afgelopen zaterdag tegen FC Twente. „We hadden een goede reeks achter de rug, maar zo’n wedstrijd kan er ook tussen zitten. Het zal beter moeten. Als we de komende weken zo verdedigen als tegen FC Twente dan gaan we geen enkele prijs winnen. Dat is duidelijk”, aldus Schmidt, die verwacht dat de tegenstander flink gas zal geven. „We kunnen een intensieve wedstrijd verwachten. Het is een Premier League-team. Ze zijn dit seizoen niet op hun topniveau, ook door blessures, maar zij zijn een van de topteams. Ik verwacht een zware wedstrijd. Het is geen verrassing, dat zij meer individuele kwaliteit hebben. Wij moeten het verschil maken met onze teamgeest en teamtactiek.”