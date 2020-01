Van Dijk: ’We hadden er vier of vijf kunnen maken tegen United’

De verdediger vond de 2-0 zege op United verdiend, al had zijn ploeg het zich makkelijker kunnen maken door wat vaker te scoren. „We hadden er wel vier of vijf kunnen maken”, zei hij tegen Ziggo Sport.

De verdediger leek ook aan de basis te staan voor de 2-0, maar werd teruggefloten omdat hij doelman David De Gea zou hebben gehinderd. „Ik dacht dat het geen overtreding was”, vond Van Dijk. „In mijn beleving mocht de keeper daar sterker optreden, maar uiteindelijk is het de VAR die beslist. Dan moet je daar vrede mee hebben.” Liverpool kwam in blessuretijd alsnog op 2-0 door een treffer van Mohamed Salah.

De koploper is op concurrenten Manchester City en Leicester City uitgelopen tot respectievelijk zestien en negentien punten. Over de titel wil Van Dijk echter niet spreken. „Er zijn nog zo veel wedstrijden te spelen en wij weten als geen ander dat het gek kan lopen. Vorig seizoen hebben we een wedstrijd verloren en wonnen we de Premier League niet. We weten na vandaag dat we nog steeds beter kunnen.”

