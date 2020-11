PSV klaar voor Griekse klus

Roger Schmidt heeft alle vertrouwen in een goed resultaat van PSV tegen PAOK Saloniki. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Bij PSV zijn nagenoeg alle voorwaarden aanwezig om PAOK Saloniki een eerste tik uit te delen in de groepsfase van de Europa League. Nu Thessaloniki in lockdown is, belanden de Eindhovenaren niet in de Griekse heksenketel die het Toumba-stadion normaal gesproken is. Voorafgaand aan het duel met de ploeg waarvoor PSV bij de loting het meest beducht was, bleef de selectie vrij van verdere coronabesmettingen. En zag het de negatief geteste vice-captain Pablo Rosario weer terugkeren.