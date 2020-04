Oud-Ajacied Van Damme sleept preses Lokeren voor rechter

Twee jaar na het faillissement van Lierse verdwijnt opnieuw een vertrouwde naam uit het Belgische profvoetbal. De ondernemingsrechtbank van Dendermonde verklaarde Lokeren failliet nadat voorzitter Louis de Vries de handdoek had geworpen. Twee curatoren beslissen nu over het lot van de club. De jeugdopleiding zal vermoedelijk overgaan in een nieuwe fusieclub met VW Hamme. De profactiviteiten zijn reddeloos verloren.

„Er was zelfs geen geld meer om een procedure te openen voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport”, zegt curator Vincent Verlaeckt. „Als het faillissement vroeger was uitgesproken of als er bescherming tegen schuldeisers was gevraagd, was er meer mogelijk geweest. Nu zijn er geen activa meer om de schuldeisers terug te betalen. Enkele ballen en een grasmachine, dat is het zowat.”

De spelers reageren verbolgen op de afloop. „Van mijn advocaten mag ik geen emotionele reactie geven, maar ik voel heel veel woede naar een aantal personen”, zegt Jelle Van Damme (36). „Als er geen geld is of je hebt geen businessplan, moet je geen club kopen. Ik weet heel veel en kan heel veel vertellen. Daarom heb ik mijn advocaat de opdracht gegeven mijn dossier te analyseren. Ik kan dit niet zomaar laten passeren, het gaat niet over een paar duizend euro.”

„Op het eerste gezicht is er sprake van grove nalatigheid en beloften die nooit zijn nagekomen door Louis de Vries”, zegt Van Dammes advocaat Omar Souidi. „Ik ga dit dossier prioritair behandelen via een burgerrechterlijke of strafrechterlijke procedure.”

Mogelijk sluiten ook andere voetballers zich aan. Profspelers hebben via het fonds voor sluiting van ondernemingen recht op maximaal 25.000 euro. Maar voor Jelle Van Damme staat er veel meer op het spel. Hij liet een aanbieding van Zulte Waregem staan om in 1B te gaan voetballen voor zijn jeugdclub Lokeren. De Vries gaf hem een tekenpremie van 250.000 euro en beloofde nog eens 250.000 euro. Dat geld werd nooit betaald.

„Sinds december worden we aan het lijntje gehouden”, zegt Van Damme. „Ik hoopte dat het nog goed ging komen. Niet alleen voor mij persoonlijk, maar voor de club, de medewerkers en de supporters. Er is gewoon met veel levens, gezinnen en carrières gespeeld. Dat maakt me kwaad.”

De Vries onvindbaar

Louis de Vries liet zich niet meer zien op Lokeren. Hij vroeg de video-analist om de slechte boodschap over te brengen aan de spelers. In een persmededeling bood hij zijn verontschuldigingen aan.