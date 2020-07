Birmingham City stuurt rugnummer met pensioen voor 17-jarige Jude Bellingham

Zo’n eervol gebaar wordt wel eens gemaakt voor spelers die veel hebben betekend voor een club, maar de pas 17-jarige Engelsman voetbalde slechts één jaar in de hoofdmacht van Birmingham City.

Bellingham werd een jaar geleden op een leeftijd van 16 jaar en 38 dagen de jongste debutant ooit bij de Engelse ploeg. Hij speelde dit seizoen 41 competitiewedstrijden, waarin hij vier doelpunten maakte. Bellingham, die wordt gezien als een groot talent, verhuist nu voor zo’n 26,5 miljoen euro naar de Duitse topclub Borussia Dortmund. Volgens Birmingham City behoort het rugnummer 22 toe aan de zelf opgeleide Bellingham, die door de club als een rolmodel wordt gezien. „We trekken dat nummer daarom terug, als herinnering aan een van ons en ter inspiratie van anderen.”

Bellingham kreeg rond zijn laatste wedstrijd voor Birmingham City wel racistische bejegeningen via Twitter. De tiener zette een screenshot daarvan online. „We steunen Jude Bellingham na de racistische beschimpingen via de sociale media”, meldde Borussia Dortmund. „Voor racisme is bij Dortmund geen plaats. We verheugen ons op jouw komst, Jude!”