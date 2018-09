E-battle tussen Ajax en PSV in ArenA

Tijdens de warming-up van de topper zullen beide clubs het in een potje FIFA17 tegen elkaar opnemen. Dat duel is op de grote schermen in de ArenA te volgen voor de fans.

Zowel Ajax als PSV houdt een kwalificatietoernooi om met de beste gamers aan het treffen te beginnen. Ajax contracteerde onlangs als eerste Eredivisieclub een e-sporter. Koen Weijland werd onlangs officieel vastgelegd. Hij is volgende week de coach van Ajax.