Staking in Spanje: clubs houden voetbalsters in wurggreep

Merel van Dongen, Stefanie van der Gragt en Lieke Martens (van links naar rechts) voetballen alle drie in Spanje. Ⓒ ANP

De voetbalsters in de Liga Iberdrola, de Spaanse Eredivisie voor vrouwen, zijn het beu. Ondanks lang aandringen is er nog steeds niets veranderd aan de slechte arbeidsomstandigheden van sommige speelsters. In het weekeinde van 16 en 17 november gaat er nu gestaakt worden. Merel van Dongen (26) heeft als speelster van Real Betis weinig te klagen, maar steunt haar minder bedeelde collega’s door dik en dun.