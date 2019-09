Ploegleider Jumbo-Visma weet als geen ander: nooit te vroeg juichen

Nog vijf etappes en Primoz Roglic (29) mag zich voor het eerst winnaar van een grote ronde. Ⓒ AFP

Amsterdam - Dat je niet te vroeg moet juichen, weet hij als geen ander. Twee keer proefde ploegleider Addy Engels al aan de eindzege in een grote ronde. In 2015 verloor Tom Dumoulin de rode leiderstrui in de Vuelta a España pas op de voorlaatste dag. En een jaar later zag hij zijn kopman Steven Kruijswijk in gewonnen positie in de Giro d’Italia onderuitgaan in een sneeuwmuur op de Colle dell’Agnello. Deze week moet Primoz Roglic, die zijn contract bij Jumbo-Visma heeft verlengd tot eind 2023, rondom Madrid voor Engels bewijzen dat drie keer daadwerkelijk scheepsrecht is.