De Eredivisie stopt, de Europese top wil door

Bundesliga (Duitsland)

Als de voortekenen niet bedriegen, rolt de bal bij onze oosterburen straks weer als eerste. In Duitsland zet men in op hervatting van de Bundesliga op 9 mei. Daarvoor zijn de clubs op het hoogste niveau al weken weer in training. Dat gebeurt in groepen en vooral op conditioneel niveau, nog zonder fysiek contact.

La Liga (Spanje)

Spanje is één van de zwaarst getroffen Europese landen gedurende de coronacrisis, maar alle twintig clubs op het hoogste niveau kwamen unaniem overeen dat de competitie de komende maanden dient te worden hervat. Zij besloten dat er vanaf heden weer getraind mag worden, mits er wordt voldaan aan ’strenge medische protocollen’. De Spaanse spelersvakbond mikt op een hervatting per 6 juni.

Serie A (Italië)

In de ’coronabrandhaard’ is de grote verdeeldheid onder de clubs over het uitspelen van de Serie A dinsdag opgelost. Mits de overheid het toelaat, willen alle twintig clubs het seizoen afmaken, vooral vanwege de economische belangen. Geluiden gaan dat er vanaf half mei weer getraind mag worden, met een herstart in juni tot gevolg.

Premier League (Engeland)

In Engeland kwam men als eerste met een ’groots’ voorstel voor de hervatting van de competitie, in ’WK-modus’. Selecties in quarantaine in hotels, die per bus naar de stadions werden vervoerd voor duels zonder publiek, en weer terug. Vrijdag kwamen de clubs overeen, mits groen licht van de overheid, de competitie te willen hervatten. Dat zou op zijn vroegst 8 juni weer kunnen.