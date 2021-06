Het indrukwekkende verhaal van olympisch kanovaarder Cees Koch (95): ’Het is wel eenzaam nu’

Ex-kanovaarder Cees Koch vertelt met een lach en traan over zijn bewogen leven, waarin hij onder meer twee keer deelnam aan de Olympische Spelen. Ⓒ Foto’s Matty van Wijnbergen & ANP/HH

Cees Koch is een van de oudste Nederlandse olympiërs die nog in leven zijn. De voormalige kanovaarder deed mee aan de Zomerspelen van 1948 in Londen en die van 1952 in Helsinki. De 95-jarige ijzervreter is geestelijk nog steeds vlijmscherp, maar hij heeft inmiddels ook kennisgemaakt met de tragiek van het leven. „Het leek me heel mooi om oud te worden, maar het is wel eenzaam nu.”