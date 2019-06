Van Praag stak hand in het vuur voor Platini

„Ik kan u garanderen dat Michel Platini brandschoon is”, zei Van Praag in augustus 2015 tegen Fox Sports, nadat Platini ook al in opspraak was gekomen. De toenmalig voorzitter van de UEFA werd destijds in een door een anonieme afzender verzonden rapport met de grond gelijk gemaakt. Platini zou de broer van aftredend FIFA-baas Sepp Blatter hebben geïntimideerd, en de wereldvoetbalbond startte een onderzoek naar de Fransman.

’Zwarte dag’

Aan het einde van dat jaar, in december 2015, werd Platini (evenals Blatter) na een uitspraak van de ethische commissie van de FIFA voor acht jaar uit de voetballerij verbannen. „Een zwarte dag voor het voetbal”, aldus Van Praag daarna tegenover Fox Sports. „Zij zijn toch de hoogsten van beide organisaties. Ik vind het een heel zware straf. Als je acht jaar geen functie in het voetbal mag uitoefenen, dan moet je wel het een en ander gedaan hebben.”

Na diverse beroepszaken werd de straf voor Platini teruggebracht naar vier jaar, die van Blatter naar zes jaar. Het toenmalige bestuur van de FIFA, met daarin ook Platini, wees eind 2010 het WK van 2022 toe aan Qatar. Sindsdien doen verhalen over omkoping en corruptie de ronde. De Amerikaanse jurist Michael Garcia stuitte in zijn onderzoek daarnaar op vele onregelmatigheden en onverklaarbare zaken rond de bidprocedure van Qatar.

Geen afstand

De FIFA wilde zijn eindverslag echter niet volledig publiceren, waarna Garcia zijn functie als hoofdonderzoeker bij de FIFA neerlegde omdat hij ontevreden was met de manier waarop de bond met zijn bevindingen was omgegaan. Van Praag nam na de aan Platini opgelegde schorsing nog steeds geen afstand van de veelbesproken Fransman. „Als je veroordeeld wordt, kun je ook in beroep of bij de hoge raad worden vrijgesproken. Dus ik moet heel erg uitkijken om iemand van te voren al te veroordelen. Ik kan pas een oordeel vellen als ik precies weet wat er gebeurd is. Als dan blijkt dat je afstand moet nemen, heb ik geen keus.”

De scheidend voorzitter van de KNVB (in december volgt Just Spee hem op) heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de arrestatie van Platini.