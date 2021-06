Tour de France-nieuws: Traksel pleit voor gezamenlijke aanpak valpartijen wielerpeloton

DINSDAG 29 JUNI

Traksel pleit voor gezamenlijke aanpak valpartijen wielerpeloton

14.52 uur: Botsende belangen tussen renners, ploegen, organisatoren en sponsoren vormen volgens oud-wielrenner Bobbie Traksel de basis voor de vele valpartijen in de eerste dagen van de Tour de France. „Het is balanceren op een heel dun lijntje”, zegt Traksel, voorzitter van de Vereniging van Beroeps Wielrenners (VVBW) en in de Tour actief als commentator op Eurosport. „De ploegen en renners zouden veel meer samen moeten werken om te zorgen dat dit opgelost wordt. Maar door de verdeeldheid die er altijd is, gebeurt dat niet.”

„Er staan steeds meer objecten en obstakels op de weg. Die zijn 364 dagen per jaar nodig om de veiligheid te waarborgen, maar 1 dag per jaar zijn ze gevaarlijk als de renners uit de Tour voorbij komen”, zegt Traksel, in 2010 in stormachtige omstandigheden winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne. In de eerste Tourweek is de nervositeit in het peloton bovendien groot. „Iedereen wil zo snel mogelijk een rit winnen, iedereen wil voorin zitten. De belangen zijn zo groot. Daarom zie je vaak in de eerste week zoveel valpartijen.”

Na de zware crash van sprinter Fabio Jakobsen, vorig jaar in de Ronde van Polen, hoopte Traksel dat de internationale wielerunie UCI en alle andere betrokken partijen de veiligheid van de renners serieus zou gaan verbeteren. „Ze hebben in België wat hekken aangepast, maar wat is er nou echt gebeurd? Dat frustreert me verschrikkelijk. Iedereen praat vanuit zijn eigen belangen. Voor organisatoren is het belangrijk dat ze een mooie koers hebben waar sponsoren veel geld voor willen betalen. De UCI zou veiligheid veel hoger op de aandachtslijst moeten zetten.”

Een gezamenlijke aanpak is volgens Traksel noodzakelijk om de onveilige situaties in het peloton op te lossen. „De UCI is sterk omdat de rest zo zwak is. Ploegen en renners zouden als collectief moeten optrekken. Of er moet een renner opstaan die na een zware val zijn ploeg verantwoordelijk stelt, omdat die niet genoeg heeft gedaan om zijn veiligheid te waarborgen. Er is één iemand die echt een punt kan maken. Dat is voorzitter Gianni Bugno van de internationale wielervakbond CPA. Hij moet vanuit Italië met zijn helikopter naar Bretagne vliegen, dat ding voor het peloton op de weg neerzetten en zeggen: er rijdt helemaal niemand meer door tot er iets gebeurt aan de veiligheid van de renners. Dan maak je een punt.”

MAANDAG 28 JUNI

Adrie van der Poel hoopt zoon Mathieu drie dagen in geel te zien

12.27 uur: Adrie van der Poel hoopt dat zijn zoon Mathieu de gele leiderstrui in de Tour de France een paar dagen kan vasthouden. In ieder geval tot en met de tijdrit van woensdag. „Ik hoop dat hij de trui drie dagen kan houden, dat zou mooi zijn”, zei Van der Poel senior, die zijn zoon zondag op een tv in een Franse camper de tweede etappe op de Mûr-de-Bretagne zag winnen.

De 62-jarige Van der Poel stond op zo’n 7 kilometer van de finish langs de kant van de weg om het peloton voorbij te zien razen. Door het open deur van een camper zag hij daarna zijn zoon op de slotklim wegspringen. „Trappen!”, riep Van der Poel senior alleen maar. Hij kreeg applaus van de Fransen om zich heen toen Mathieu van der Poel als eerste over de streep was gekomen én de gele trui had gepakt.

„Ik kan het op zo’n moment wel redelijk droog houden, al doet het me wel veel natuurlijk”, zei Van der Poel maandag voor de start van de derde etappe in het Village Départ in Lorient. „Het enige jammere is dat zijn opa er niet bij is. Na zo’n overwinning is dat wel lastig en zwaar.” Opa Raymond Poulidor won zeven etappes in de Tour, maar wist nooit de gele trui te pakken.

ZONDAG 27 JUNI

Chris Froome gaat ondanks zijn zware val van start in de tweede etappe

10.58 uur: Wielrenner Chris Froome gaat van start in de tweede etappe van de Tour de France. De viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk liet via Twitter weten dat hij klaar is om op te stappen in de tweede rit die van Perros-Guirec naar Mûr-de-Bretagne gaat.

Froome was zaterdag betrokken bij een zware valpartij in de slotfase van de eerste etappe van de Tour en kwam gehavend binnen op ruim 14 minuten van etappewinnaar Julian Alaphilippe. De Britse wielrenner van Israel Start-Up Nation liet scans maken van een pijnlijke heup, om te kijken of hij iets had gebroken. Dat bleek niet het geval te zijn. Wel heeft hij last van zwellingen aan zijn linkerbeen en zijn borstkas.

In 2019 kwam Froome zwaar ten val in het Critérium du Dauphiné en liep ernstige verwondingen op. Hij is inmiddels hersteld, maar nog lang niet op zijn oude niveau.

ZATERDAG 26 JUNI

Soler breekt beide armen in eerste etappe

22.14 uur: De Spaanse wielrenner Marc Soler heeft bij de eerste massale valpartij in de openingsrit van de Tour de France breuken opgelopen in beide armen. De 27-jarige renner van Movistar was op ruim 40 kilometer van de finish in Landerneau betrokken bij de val voorin het peloton, veroorzaakt door een toeschouwer langs de weg. Soler arriveerde bijna 25 minuten na winnaar Julian Alaphilippe als laatste aan de streep.

Bij onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij breukjes heeft opgelopen in beide ellebogen en in zijn linkeronderarm. Soler gaat zondag niet meer van start in de tweede etappe. Dat geldt ook voor de Duitser Jasha Sütterlin (Team DSM), de Litouwer Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) en de Fransman Cyril Lemoine (B&B Hotels). Sütterlin was het voornaamste slachtoffer van de eerste val en werd de eerste uitvaller in de Tour. Bij de tweede val, op zo’n 7 kilometer van de streep, gingen weer heel wat renners onderuit.

De Zwitser Marc Hirschi uit de Emirates-ploeg van Tadej Pogacar liep daarbij een ontwrichte schouder op. De teamleiding beslist zondag of de 22-jarige Hirschi, vorig jaar winnaar van een etappe, de Tour kan vervolgen. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome liet scans maken van een pijnlijke heup, om te kijken of hij iets heeft gebroken.

De Nederlander Mike Teunissen liep verwondingen op aan elleboog en heup. Uit onderzoek bleek dat de renner van Jumbo-Visma geen breuken heeft opgelopen.

WOENSDAG 23 JUNI

Intermarché-Wanty-Groupe Gobert gokt op sprintzege Danny van Poppel

20.09 uur: Intermarché-Wanty-Groupe Gobert heeft de doelstellingen kenbaar gemaakt. Een daarvan is sprints winnen met de Nederlander Danny van Poppel. De formatie onder leiding van Jean-François Bourlart rijdt de Tour voor het eerst als WorldTour-ploeg.

„We hebben een sterke Giro gereden en we willen graag onze status van WorldTour-ploeg alle eer aandoen en behouden”, zegt de manager. „Iedere etappe is van belang. We denken een goed klassement te kunnen rijden met Louis Meintjes en sprints te kunnen winnen met Danny van Poppel. We hebben een uitgebalanceerd team met temporijders, sprinters en klimmers, die in verschillende etappes uit de voeten kunnen.”

Van Poppel (27) neemt opnieuw aan de Tour de France deel, na deelnames in 2013 en 2014. „Ik voel me klaar om in de sprints voorop mee te doen”, zegt hij. „Ik heb goede herinneringen aan de Tour. Ik heb veel gekoerst dit jaar en aan mijn sprint gewerkt. Ik reed een goede Ronde van België. Ik verschijn in Frankrijk met vertrouwen aan de start.”

Wielerteam uit Tour bij twee positieve coronatests van renners

14:47 uur Twee positieve tests op corona van renners in één wielerformatie binnen zeven dagen leidt tot uitsluiting van het hele team in de Ronde van Frankrijk. Dat heeft de overkoepelende organisatie UCI bevestigd. De Franse etappekoers begint zaterdag in Brest.

Vergeleken met 2020 is de regel iets minder streng. Toen volgde uitsluiting na twee positieve tests binnen de zogenoemde teambubbel, waartoe ook coaches, managers en verzorgers behoren.

Voor het begin van de koers worden de betrokkenen twee keer op corona getest. Daarna volgen nog tests op de beide rustdagen. Daarnaast wordt er een extra test ingevoerd, na de vijfde etappe.

Vorig seizoen werd niet één renner positief getest. Dat overkwam wel de directeur van de wedstrijd Christian Prudhomme, die de Tour derhalve voor ongeveer een week moest verlaten.

DINSDAG 22 JUNI

Veertien Nederlandse wielrenners naar Tour de France

15.34 uur: Op de startlijst van de 108e editie van de Tour de France staan veertien Nederlandse wielrenners. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen slechts zeven Nederlanders aan de start stonden in Nice. Jumbo-Visma en Team DSM hebben beide drie Nederlandse renners opgenomen in de ploeg.

Steven Kruijswijk deelt bij Jumbo-Visma het kopmanschap met Primoz Roglic, de nummer 2 van de Tour van vorig jaar. Robert Gesink en Mike Teunissen, in 2019 winnaar van de openingsetappe en twee dagen drager van de gele trui, rijden ook voor de Nederlandse ploeg. Team DSM stuurt Cees Bol, Joris Nieuwenhuis en debutant Nils Eekhoff naar Bretagne.

Bauke Mollema is de kopman van Trek-Segafredo, Wilco Kelderman bij Bora-hansgrohe en debutant Mathieu van der Poel heeft die rol bij Alpecin-Fenix. De alleskunner op de fiets, die mogelijk in het openingsweekeinde voor het geel wil gaan, weet nog niet of hij zijn eerste Tour ook wil uitrijden. Van der Poel aast over enkele weken op goud in de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen.

Kelderman heeft bij Bora-hansgrohe gezelschap van debutant Ide Schelling. De broers Danny en Boy van Poppel rijden de Tour samen bij Intermarché-Wanty-Gobert. Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) en Wout Poels (Bahrain-Victorious) zijn vertrouwde gezichten in de Tour.

EF Education-Nippo presenteert als laatste renners voor Tour

14.55 uur: Als laatste van de 23 deelnemende ploegen heeft EF Education-Nippo de selectie voor de 108e editie van de Tour de France gepresenteerd. De Colombiaanse klimmer Rigoberto Urán is de kopman van de Amerikaanse ploeg. De 34-jarige Urán eindigde in 2017 als tweede in de Tour, achter Chris Froome.

„We hebben een heel goede ploeg en zoals altijd ga ik mijn best doen”, zei de Colombiaan, die aan zijn achtste Tour begint. Vorig jaar eindigde hij als achtste in het klassement. Urán krijgt hulp van landgenoot Sergio Higuita, de Denen Michael Valgren en Magnus Cort, Stefan Bissegger uit Zwitserland, de Portugees Ruben Guerreiro, de Amerikaan Neilson Powless en Jonas Rutsch uit Duitsland, die net als Bissegger debuteert in een grote ronde.

De Tour begint zaterdag in Brest met een etappe over bijna 200 kilometer naar Landarneau.

’Acht renners. Acht nationaliteiten. Één doel.’

11.08 uur: Gesteund door een ploeg met wielrenners van acht verschillende nationaliteiten gaat de Sloveen Tadej Pogacar vanaf zaterdag op jacht naar zijn tweede eindzege in de Tour de France. De 22-jarige Sloveen is de kopman van Team Emirates. Pogacar wist vorig jaar op de voorlaatste dag van de Tour in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) uit de gele trui te rijden.

De klimmer boekte in totaal drie ritzeges in de Tour van 2020. Pogacar won ook het bergklassement en de witte trui als beste jongere. De Sloveen heeft ook dit jaar al heel wat overwinningen geboekt. Zo won hij de Tirreno-Adriatico en de rondes van de Verenigde Arabische Emiraten en Slovenië. In april schreef Pogacar met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste klassieker op zijn naam.

De Sloveen krijgt in de Tour hulp van de Pool Rafal Majka (tweevoudig winnaar van de bolletjestrui), Marc Hirschi uit Zwitserland, de Portugees Rui Costa, de Deen Mikkel Bjerg, de Italiaan Davide Formolo, Vegard Stake Laengen uit Noorwegen en de Amerikaan Brandon McNulty. „Acht rijders. Acht nationaliteiten. Eén team. Eén doel”, aldus Team Emirates.

Mollema krijgt Nibali en Pedersen mee in Tour de France

10.44 uur: Wielrenner Bauke Mollema gaat vanaf zaterdag in zijn elfde Tour de France voor een goed klassement. De 34-jarige Nederlander begint als kopman van Trek-Segafredo aan de Ronde van Frankrijk. „Maar als het niet mogelijk is om een topresultaat te behalen, dan stelt Bauke zijn ambitie bij en gaat hij samen met Vincenzo Nibali voor een ritzege”, zegt ploegleider Steven de Jongh.

De 36-jarige Nibali doet voor de negende keer mee aan de Tour. De Italiaan arriveerde in 2014 in het geel in Parijs en was ook al twee keer de beste in de Giro. Het beste resultaat van Mollema is de zesde plaats in de Tour van 2013. Vorig jaar liep hij bij een val in de dertiende etappe een gecompliceerde breuk in zijn linkerpols op. Daarmee was het seizoen voor Mollema, die dertiende stond in het klassement, meteen voorbij.

Mads Pedersen, de Deense wereldkampioen van 2019, zit ook in de ploeg van Trek-Segafredo. Het team bestaat verder uit de Franse renners Julien Bernard en Kenny Elissonde, de Belgen Jasper Stuyven en Edward Theuns, en Toms Skujins uit Letland.

ZATERDAG 19 JUNI

Qhubeka neemt naast Fabio Aru drie debutanten mee naar Tour

14.56 uur: De Zuid-Afrikaanse wielerploeg Qhubeka Assos gaat met de Italiaanse wielrenner Fabio Aru als blikvanger naar de Tour de France. De 30-jarige Aru won in 2015 de Vuelta en eindigde ook al twee keer op het podium in de Giro. Zijn beste prestatie in de Tour is de vijfde plek in 2017, het jaar waarin hij ook een etappe won.

De Italiaan komt volgende week niet met ambities voor het klassement naar Bretagne, maar wil voor een ritzege gaan. De Zuid-Afrikaan Nicholas Dlamini is een van de drie debutanten in de Tourploeg. De 25-jarige Dlamini komt uit de opleidingsploeg van Qhubeka, dat zich als liefdadigheidsinstelling inzet om zoveel mogelijk Afrikanen aan een fiets te helpen. Via de wielerploeg wil Qhubeka het fietsen promoten op het continent.

De Belg Victor Campenaerts gaat op 29-jarige leeftijd ook voor het eerst de Tour rijden. Campenaerts is de houder van het werelduurrecord. De rest van de ploeg, die zonder uitgesproken kopman naar de Tour gaat, bestaat uit de Amerikaanse debutant Sean Bennett, Michael Gogl uit Oostenrijk, de Australiër Simon Clarke, de Duitser Max Walscheid en Sergio Henao uit Colombia.

André Greipel mag sprinten voor Israel Start-Up Nation

13.52 uur: Israel Start-Up Nation maakte ook de ploeg bekend voor de Tour, die volgende week zaterdag begint in Brest. De Duitser André Greipel mag sprinten namens de ploeg.

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome is weliswaar de blikvanger, maar niet de kopman. De 36-jarige Brit heeft vanwege fysieke problemen zijn oude niveau nog niet kunnen halen en gaat als wegkapitein mee. De Canadees Michael Woods is de kopman, zijn landgenoot Guillaume Boivin debuteert in de Tour.

De rest van de ploeg bestaat uit de Ier Dan Martin, de Duitser Rick Zabel, de Zwitser Reto Hollenstein en de Israëliër Omer Goldstein.

Lotto-Soudal laat John Degenkolb thuis

13.15 uur: Lotto-Soudal gaat zonder John Degenkolb naar de Tour de France. De Duitse renner, in 2018 winnaar van een etappe, heeft geen plek gekregen in de Tourploeg. „Na mijn crash van vorig jaar in de eerste etappe heb ik me volledig gefocust op een revanche. Het is heel jammer dat ik daar de kans niet voor krijg”, aldus de 32-jarige Duitser.

Degenkolb ging vorig jaar in de eerste etappe van de Tour naar Nice onderuit. Hij kwam buiten de tijdslimiet binnen en moest direct naar huis. Zijn Belgische teamgenoot Philippe Gilbert kwam in de regen ook ten val en liep daarbij een gebroken knieschijf op.

De 38-jarige Gilbert, de wereldkampioen van 2012, zit wel in de Tourploeg van Lotto Soudal. Hij heeft gezelschap van zijn landgenoten Jasper De Buyst, Thomas De Gendt, Tosh Van der Sande en Brent Van Moer, de Australiërs Caleb Ewan en Harry Sweeny, en de ervaren Duitser Roger Kluge.

Met Ewan gaat Lotto Soudal voor ritzeges. De 26-jarige Australiër won onlangs al twee ritten in de Giro. Hij besloot de Italiaanse etappekoers in de achtste rit al te verlaten, om zich voor te bereiden op de Tour. „Het is overduidelijk dat Caleb onze absolute en terechte kopman is”, zegt manager John Lelangue. „Ik zie wel zes of zeven ritten waar sprinters het onder elkaar kunnen uitmaken voor de ritzege.”